【原油寶風波】人行：對衍生品設計要有專業性和風險意識
2020年05月10日 16:59
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(中新社圖片)
中國銀行(03988)「原油寶」風波引起監管層注意，中國人民銀行在第一季度中國貨幣政策執行報告中表示，要堅持底線思維，對可能的外部風險保持高度警惕，前瞻性做好政策儲備，促進國民經濟穩健運行。
報告同時提到，新冠肺炎疫情影響了全球投資者預期，國際金融市場「黑天鵝」事件頻發。 3月份美股大幅下跌四次觸發熔斷機制，4月20日國際原油期貨結算價歷史上首次跌至負值，金融風險與實體經濟低迷疊加共振。
分析認為表示，對於銀行而言，在涉及海外衍生品的產品設計中需要有高度的專業性和風險意識。對海外衍生品交易制度安排、投機強度、小概率風險等要有充分的認識和理解。
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