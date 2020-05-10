【原油寶風波】人行：對衍生品設計要有專業性和風險意識

報告同時提到，新冠肺炎疫情影響了全球投資者預期，國際金融市場「黑天鵝」事件頻發。 3月份美股大幅下跌四次觸發熔斷機制，4月20日國際原油期貨結算價歷史上首次跌至負值，金融風險與實體經濟低迷疊加共振。

分析認為表示，對於銀行而言，在涉及海外衍生品的產品設計中需要有高度的專業性和風險意識。對海外衍生品交易制度安排、投機強度、小概率風險等要有充分的認識和理解。

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