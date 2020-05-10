澳獅環球預警6個月營業額及溢利減少

因此，集團截至2020年4月30日止4個月的未經審核營業額較去年同期減少約30%。由於短期內難以調整固定直接及間接成本，集團的盈利率亦有所下降。根據目前可得的資料，管理層預期截至2020年6月30日止6個月的營業額及溢利將會減少。

為減低2019冠狀病毒病對我們的業務及僱員的影響，集團正申請由澳洲政府推出的職位保障計劃。集團管理層亦正採取積極措施減輕經營風險、提高經營效率、縮減成本及嚴格管理現金流。

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