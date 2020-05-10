新股專輯：生科股開拓藥業傳引入3名基投

已通過上市聆訊的開拓藥業將於短期內招股，據消息人士透露，目前該公司已引入3名基礎投資者，合共認購1.17億美元等值股份。其中珠海市格力集團旗下投資平台格力金控認購1億美元；弘暉資本及Foresight Orient Global Superior Choice SPC分別認購1,200萬美元及500萬美元。

早前消息指，該公司集資規模介乎2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)，並計劃5月下旬掛牌上市。

值得留意的是，格力金控首次以基投身份參與香港新股發行，認購額佔集資規模近50%。

基金Foresight Orient Global Superior Choice SPC由東方資管香港管理、前東方證券資管董事長陳光明創立的睿遠基金作為投資顧問，是次投資金額達500萬美元，佔集資規模近3%。

值得留意的是，弘暉資本是次則加碼投資，投資金額佔集資規模約6%。其於2015年在B輪融資領投，成為該公司上市前投資者。

開拓藥業是主要研發癌症藥物，包括潛在同類首創(First-in-Class)及同類最佳(Best-in-Class)藥物，目有5種在研藥物，其中用於轉移性乳腺癌的藥物普克魯胺正，在中國進行三期臨床試驗，計劃於2020年提交新藥申請(NDA)。其2019年度虧損2.32億元人民幣(下同)，按年擴大1.14倍；研發開支按年增加1.29倍至2.14億元。

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