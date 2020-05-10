樓價UPDATES：奧運站屋苑勁減250萬後售出

豪宅續錄劈價成交，奧運站一號銀海套三房單位，減價250萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島10座低層A室，實用面積739方呎，套三房連士多房間隔，叫價約1,300萬元，議價後終獲同區分支家庭客首次置業，以1,258萬元成交，實用呎價約17,023元，原業主2012年10月以約803萬元購入，轉售帳面獲利約455萬元，物業升值約57％。

●西半山高雲臺高層B室，實用面積約771方呎，套三房間隔，今年2月中開始放盤，原業主開價1,680萬元，經議價後微減30萬元或約1.8%，終以1,650萬元以交吉形式沽出，實用呎價約21,401元，原業主於2010年7月以約880萬元購入，持貨逾9年轉手帳面獲利約770萬元，物業升值約88%。

●北角慧雲峯高層B室，實用面積934方呎，三房連工人房間隔，享海景，原開價2,500萬元，放盤4個月，累減224萬元，減幅達9%，以2,276萬元沽出，實用呎價24,368元，原業主於2007年8月購入上址，當時作價1,036萬元，持貨逾12年至今沽售，帳面獲利1,240元，期內升值1.2倍。

●北角寶馬臺I至L座低層K室，實用面積718方呎，套三房間隔，享山景，以1,115萬元易手，實用呎價15,529元，原業主於2016年10月以918萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利197萬元，單位升值21%。

●鰂魚涌太古城高安閣中低層G室，實用面積503方呎，兩房間隔，享海景，附有裝修，以1,100萬元交吉易手，實用呎價21,869元，新買家屬於用家，原業主於2009年以358萬元買入，持貨11年，帳面獲利742萬元，單位升值207%。

●西灣河嘉亨灣5座中層E室，實用面積約494方呎，兩房戶間隔，原業主叫價1,080萬元，其後減價102萬元或9%，終以978萬元成交，實用呎價約19,798元，原業主在2012年10月以約670萬元買入，持貨約7年多，現沽出轉手帳面獲利約308萬元，賺價約46%，該盤本月暫錄約4宗二手成交，平均實用呎價約19,810元。

●柴灣杏花邨38座為低層8室，實用面積約614方呎，三房間隔，議價後以968萬元成交，實用呎價約15,765元，新買家為外區租客，並物色港島鐵路沿線屋苑，見上述單位三房及低於千萬元，入市作自住之用，5月至今屋苑暫已錄得約7宗成交。

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九龍區

●奧運站一號銀海6座低層B室，實用面積963方呎，套三房連工人套間隔，望維港海景，獲同區換樓客承接，單位原先叫價2,700萬元，後減價250萬元，以2,450萬元成交，減幅約9.3%，實用呎價約25,441元，原業主於2005年10月斥資1,094.7萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利1,355.3萬元，升值約124%。

●奧運站一號銀海7座中層A室，實用面積963方呎，套三房連工人套間隔，由今年二月中開始放盤，開價2,600萬元，經議價後減價50萬元或約1.9%，終以2,550萬元沽出，實用呎價約26,480元，原業主於2007年12月以約1,340萬元購入，持貨12年，轉手帳面獲利約1,210萬元，物業升值約90%。

●奧運站海桃灣3座高層A室，實用面積649方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價1,550萬元，實用呎價約23,883元，原業主於2009年8月以約738萬元購得，是次轉手帳面獲利812萬元，升值1.1倍。

●長沙灣碧海藍天5座高層F室，望海景，兩房間隔，實用面積約499方呎，以950萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價35萬元，以約915萬元成交，實用呎價約18,337元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市，原業主於2010年7月以約399萬元購入，轉售帳面賺約516萬元，物業升值約129%。

●九龍塘美輪閣低層A室，實用面積685方呎，屬三房設計，獲用家承接，成交價約1,180萬元，實用呎價約17,226元。

●將軍澳領凱10座右翼高層C室，望山景，三房連多用途房間隔，實用面積約749方呎，以940萬元放盤約兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約910萬元成交，實用呎價約12,150元，原業主於2012年3月以約561.9萬元購入，是次轉售帳面賺約348.1萬元，物業升值約62%。

●將軍澳領都5座右翼高層A室，實用面積約722方呎，套三房連士多房間隔，望內園景，日前終以960萬元易手，實用呎價約13,296元，原業主於2009年7月以約504.8萬元購入，持貨約11年，現轉手帳面獲利約455.2萬元，賺價約90%。

●將軍澳新都城2期10座高層E室，實用面積441方呎，兩房兩廳間隔，叫價755萬元，減價20萬元，減幅2.6%，獲區內買家以735萬元承接，實用呎價16,667元，原業主於2000年7月購入上址，當時作價230.5萬元，持貨近20年至今轉售，帳面獲利504.5萬元離場，單位期內升值約2.2倍。

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新界區

●馬鞍山迎海1座高層H室，實用面積496方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原先開價830萬元，放盤半年，微減10萬元，最終以820萬元沽出，實用呎價16,532元，原業主於2012年9月購入上址，當時作價526萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利294萬元，單位期內升值約56%。

●沙田居屋愉翠苑愉揚閣中層5室，實用面積517方呎，兩房一廳間隔，望園景，於已補價自由市場開價720萬元，放盤半年，減價20萬元，減幅2.8%，以700萬元沽出，實用呎價13,540元，原業主於2009年6月購入上址，當時未補地價作價約127萬元。

●沙田帝堡城3座高層H室，實用面積580方呎，兩房間隔，望山景，1月初放盤，當時叫價890萬元，最終以870萬元連租約沽出，實用呎價15,000元，上址現以月租19,500元租出，原業主於2008年12月購入，當時作價300萬元，持貨至今沽售，帳面獲利570萬元，單位11年多升值1.9倍。

●上水歌賦嶺銀杏徑雙號屋，實用面積約1,315方呎，附665方呎花園及車位1個，套三房間隔，月租開價33,000元，經議價後減價1,000元或約3%，日前以32,000元獲承租，實用呎租約24元，新客人為外區中港商人客，業主於2012年3月以約1,869.4萬元購入上述單位，現享租金回報率約2厘。

●天水圍居屋天富苑N座高層5室，實用面積650方呎，套三房兩廳間隔，新買家為區內白居二，雖然未有任何議價空間，零議價下即睇即以未補價第二市場價480萬元購入，呎價7,385元。

●屯門居屋兆隆苑高層3室，實用面積375方呎，日前獲區內首置客垂青，以已補價自由市場價430萬元購入自用，實用呎價11,467元。

●屯門叠茵庭6座高層B室，實用面積4991呎，三房兩廳間隔，日前獲區內客垂青，議價後減價20萬元，獲同屋苑業主以630萬購入作自住或長線收租之用，實用呎價12,625元，若單位作投資收租，現時市值租金大約為14,000元，租金回報率達2.7厘。

●屯門大興花園2期8座高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，月租叫價11,800元，獲區內家庭洽租，議價後以10,500元租出，實用呎租約23元，較市價略低約5%，業主於2008年6月以133.38萬元買入，現租出單位，租金回報約9.5厘。

●葵涌華景山莊本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約12,737元，其中6座中低層A室，實用面積813方呎，套三房間隔，以990萬元沽出，實用呎價12,177元，原業主於2015年1月以725萬元買入單位，持貨5年沽貨帳面獲利265萬元離場，單位升值37%。

●青衣翠怡花園11座低層H室，實用面積約495方呎，三房兩廳間隔，享海景，以750萬元易主，實用呎價約15,152元，原業主於2011年1月以331.8萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約418.2萬元，物業升值逾1.2倍，屋苑本月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約15,576元。

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