新盤UPDATES：一手樓市氣氛轉活　收票反應踴躍

禁聚令放寬後，一手樓市氣氛繼續轉活，近個多月以來首個推出市場的全新樓盤，收票反應保持踴躍。而各區銷售中物業亦交投暢旺，並錄得不少特色戶及高價交投。

●OMA by the Sea累錄5000人參觀 料快將加推

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門OMA by the Sea自上周四（5月7日）起開放示範單位，參觀反應保持理想，至今已錄約5,000人參觀，公司會積極部署加推單位應市。而暫錄參觀客以年輕人為主，佔逾七成來自新界區。

●信置多盤連沽特色戶 吸金約六千萬元

新盤特色單位有價有市，信和置業（00083）旗下多個樓盤均錄同類交易，吸金約6,000萬元。其中西貢逸瓏園的5座8樓G室，實用面積1,556方呎，天台面積1,430方呎，售價3,080萬元，呎價19,794元。同區逸瓏海滙剛亦售出1座8樓G室特色戶，實用面積852方呎，天台面積683方呎，成交價1,598萬元，項目全數單位已沽清。

至於同系粉嶺囍逸亦賣出1座25樓B室，實用面積750方呎，天台面積601方呎，以1,200萬元獲承接，呎價1.6萬元，樓盤所有單位售罄。而長沙灣一號九龍道推出標售的27樓E室連天台戶，亦已獲得買家入標認購。

●青衣明翹匯高層售1700萬 呎價逾2.1萬雙破頂

佳明集團控股（01271）營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯以招標形式1座32樓A室，實用面積807方呎，間隔三房一套連多用途房及儲物室，成交價1,700萬元，呎價21,066元，無論售價及呎價均創項目新高紀錄。是次成交價較去年11月售出相若單位更高出逾2成，反映大單位於區內供應短缺，備受用家追捧。

●恆大‧珺瓏灣第2期兩日沽出約58伙

屯門區新盤氣氛熱鬧。區內恆大 ‧ 珺瓏灣第2期，截至今日下午7時正，周六、日兩天共售出約58伙，套現逾2.8億元，為周末成交量最高新盤。當中以即供折實售價500萬元以下的一房戶，以及600萬元以下兩房最受買家歡迎。項目兩期於5月內合共已沽出70伙。

●傲玟三房戶4389萬元售出

高銀集團旗下何文田傲玟，剛售出第2座11樓B室三房連套房單位，實用面積1,425方呎，售價4,389萬元，呎價30,800元，買家選用即供90天付款計劃。樓盤自上周五起3日內共售出4伙，累積則售出18伙，總售價逾7億元。

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