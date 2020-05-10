維珍銀河撤限　布蘭森可望售股套現近78億

外電報道，英國富豪布蘭森旗下太空旅遊初創公司維珍銀河(Virgin Galactic)日前向監管機構呈報，解除對投資者的限制，令布蘭森可以出售持股最多一半，可望套現近10億美元(約78億港元)。

疫情令多國封鎖，航空業近乎停頓，導致布蘭森創辦的維珍集團旗下航空公司陷困，曾尋求英國政府協助，但受到外界批評。航空業務幾近停頓，反觀維珍銀河上市6個月以來，市值由23億美元急翻近一倍至42.5億美元，令維珍集團持有的股份價值升至近20億美元。

倘布蘭森落實出售維珍銀行持股套現，資金可用於注入陷困的維珍航空，亦可注入已申請破產的維珍澳洲。

另有消息指，維珍航空將於周一向12家公司展示救亡計劃和業務策略，冀吸納這些潛在投資者，取得資金避免公司没頂。據稱，該航空公司的資金可維持營運至夏季結束，但希望短時間內強化財務狀況，包括希望獲得英國政府提供約5億英鎊援助。

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