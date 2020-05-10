85%大屋苑估價疫市下調 市區盤跌得最甘

新冠肺炎爆發，經濟活動停頓，並衝擊香港樓市。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，有17個屋苑銀行估價，都較三個多月前低，佔比達85%。當中市區盤表現較差，奧運站維港灣單位跌4.1%最多，而鰂魚涌康怡花園單位也削價34萬元。

據滙豐銀行網上資料，由今年1月底疫潮初期，至本月最新數據，大部分屋苑估值向下，跌幅最大的6個屋苑均為市區盤。其中維港灣6座中層單位，實用面積457方呎，最新估價約958萬元，相比三個多月前錄得的999萬元，跌約41萬元。

美聯黃永財指，奧運站維港灣本月暫錄2宗買賣，主因業主議價空間有限。8座一個中層細單位，實用面積459方呎，本月售975萬元，呎價達21,242元。事實上，不少買家寧願選購區內樓齡較新物業，亦是項目交投疏落原因。

估值亦有較大調整的指標藍籌盤康怡花園，該盤E座中層實用面積524方呎單位，估價由855萬元，跌約4%至最新821萬元。中原楊文傑指，換樓客需求帶動，康怡花園五月交投升，暫錄至少9宗成交。尤其是套三房單位，價格已見調整，個別售價更低於「純三房」戶，現時同類型實用面積668方呎放盤，入場費由1,020萬元起。

其餘4個估價減幅較大的市區物業，分別為鰂魚涌南豐新邨、太古城、牛頭角得寶花園及紅磡黃埔花園，跌約3.1至3.8%。新界屋苑則以馬鞍山新港城最失色，屋苑J座高層戶，實用面積338方呎，疫潮發生後估價跌約2.6%至635萬元。

世紀21奇豐莊瑞生稱，新港城五月暫錄4宗成交，平均呎價約16,677元，呎價較四月17,125元，暫時回落2.6%。期內呎價最低為A座高層4室，實用面積568方呎，以873萬元售出，呎價15,370元。

惟有3個屋苑「疫市」下估價回升，其中以將軍澳蔚藍灣畔錄1.4%升幅較好。屋苑5座中層戶，實用面積507方呎，估價由791萬元，升11萬元，至最新802萬元。至於長沙灣碧海藍天及東涌映灣園，也有單位出現0.8%及0.4%的漲幅。

銀行估價回軟，反映後市仍被看淡。資深投資者伍冠流認為，未來失業率等數據將趨升，證明經濟環境仍差，現在應該是撤辣的時刻，讓二手盤源增加，刺激交投，從而帶動經濟活躍起來。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626