全球大洗牌！傳特朗普政府與台積電洽美國建廠

新冠肺炎疫情引發了市場對美國長期依賴亞洲製造業的憂慮，外國媒體報道，特朗普政府正在與包括英特爾及台積電在內的晶片製造商商討，在美國建廠或擴建的事宜。

此舉有助美國減少對亞洲進口商品的依賴，一些官員也有意幫助三星電子擴展美國市場。三星電子已經在德州奧斯汀市建立了工廠。

總部位於台灣的台積電是全球最大的晶片製造商之一，據報台積電已經與美國商務部和國防部的官員討論了建廠事宜，該公司還與最大的客戶之一，蘋果公司進行了討論。然而，台積電稱目前還沒有具體的計劃。

英特爾政策與技術事務副總裁Greg Slater表示，英特爾對這項計劃「非常認真」。他說，英特爾將經營一家同時為政府和其他客戶供貨的工廠。

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