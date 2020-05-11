東方日報B1：「宅經濟」難助發圍　騰訊恐少賺四成

券商花旗預測，上季騰訊智能手機遊戲收入按年大漲逾44%至破紀錄的305億元，原因是活躍玩家人數已超越《王者榮耀》成為全球「一哥」的《和平精英》，2、3月份收入繼續強勁，並居全球之冠，而《QQ飛車》及《穿越火線》亦表現「標青」。

惟「宅經濟」不是萬能，疫情令網吧休業，花旗估計騰訊首季個人電腦(PC)遊戲收入會按年倒退近兩成。華興資本則指，涵蓋騰訊雲和微信支付的金融科技及企業服務分部，首季收入按年增速也會從前一季的39%驟跌至僅11%，原因是實體店休業打擊流動支付交易之際，內地企業押後雲端服務的開支。

不能忽略的是，券商仍普遍以「中長線增長前景仍亮麗」繼續唱好騰訊，近日調高其目標價的亦有好幾家，其中之一的摩根士丹利直言，疫情提早激發本為中長線的增長潛力，如驅使更多人打機及訂購娛樂內容。花旗亦稱，疫情下騰訊首季沒有推出新遊戲，為2016年首季後首次，惟儲備依然豐富，市場環境逐漸回復正常後就會致力推新遊戲，尤其值得關注的是長青PC遊戲《地下城與勇士》及《英雄聯盟》預計將於今年推出。

不過，中民證券(香港)研究部董事黃偉豪認為，就算騰訊中長線前景無問題，內地經濟今年稍後回復正常後，該公司今年盈利增長充其量只是回復到與去年相若的水平，因此近期累漲不少後，估值已不吸引，短線值博空間不大。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦持同樣看法，尤其是廣告市道尚未回復，要關注騰訊管理層對微信廣告變現及企業服務的指引。

林嘉麒相信，京東的情況似美團，該公司去年錄得上市後首次全年盈利，反映經營上有結構性改善，流量增長引人憧憬，遂出現類似美團去年所呈現的翻身行情，「依家市場明顯偏愛美團……京東對手阿里有日本大股東軟銀沽貨嘅陰霾」。綜合券商分析，疫情期間京東致力保障必需品供應、其自設物流大軍則使其成為少數能在疫情期間服務穩定的電商，可望以更佳效率吸引商家和新用戶，以及誘使舊客重新選用。

京東零售集團首席執行官徐磊早前接受外媒訪問時說，預期5年內旗艦「京東」(JD.com)之收入佔比降至一半以下，因消費者逐漸流向微信之類的社交平台購物。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626