富蘭克林鄧普頓：六月解禁　經濟仲有得救

面對疫情，社會隔離措施暫時是阻止疫情蔓延的最快方法。但此措施令經濟停擺，為美國甚至全球帶來嚴峻的經濟影響。不少酒店，零售業及中小型企業等面臨倒閉，僱員被迫停工，繼而影響生計。大多數醫學專家指出，只有成功研發疫苗或當大部分人受到感染並產生免疫力時，健康風險才會消失。

我們認為，如果經濟因為新冠肺炎病毒而出現衰退，情況亦將會和以往的金融危機或經濟大蕭條非常不一樣。與金融危機相比，此次衰退的觸發點不在於經濟的基本面。2009年次貸危機的觸發因素是一個巨大及多層次信貸泡沫破裂。當時金融企業實施大規模裁員，非金融企業緊隨其後。而當時經濟復甦面臨兩大挑戰，包括如何修復銀行的資產負債表並重新恢復信貸流動，以及在信貸泡沫造成大規模的人力資本和金融資源錯配之後，如何在正確的領域恢復投資、就業和生產力。

另外，在經濟大蕭條時，當時政府並沒有推出任何相應措施。相反，現在的銀行業狀況良好。事實上，現在政府和聯儲局正在依靠銀行業來保持經濟活力，亦有從財政和貨幣政策方面直接回應。聯儲局已宣布無限量量化寬鬆等政策，並推出經濟刺激方案以增加失業津貼，向有需要的家庭和企業發放現金。

因此，我們認為這次可能發生的衰退，其深度以及復甦的困難程度將取決於經濟停擺的時間。如果能盡快逐步重新開放經濟，並在6月份實現經濟活動，損失可能是有限的。雖然我們認為美國經濟不會出現2008至2009年的全球金融危機或經濟大蕭條的情況，但經濟全面停擺時間愈長，復甦的難度則更大、速度更慢、代價更高。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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