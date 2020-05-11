高銀金融逾70億元出售啟德住宅地皮
2020年05月11日 07:28
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啟德發展區
高銀金融(00530)公布，按初步代價約70.4億港元，向Top Family Group出售Gold Flair Holdings的全部已發行股本及股東貸款，其主要資產為九龍啟德第4B區4號地皮。
上述地皮總地盤面積約9,708平方米，最低及最高可發展建築面積分別為32,037及53,394平方米，將發展為私人住宅。目前地基工程尚未展開。
公司指出，由於全球經濟疲軟為營商環境帶來的挑戰不斷增加，以及香港經濟活動減少，呈現經濟收縮迹象，故董事認為，香港物業發展市場長遠仍存在不確定因素，因此，考慮到該物業處於初步發展階段及項目所需資金龐大，且在物業市場前景不明朗及香港整體經濟低迷的背景下，董事採取審慎方針為集團的現有業務保留更多現金。而出售事項所得款項將主要用於減少集團的借貸，從而提高其整體財務靈活性。
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