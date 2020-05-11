保利置業收傳訊令狀　要求出售澳門物業銷售通知無效

保利置業( 00119 )公布，上周五(8日)Active Success Consultants Limited、保利置業(香港)和保澳置業一人有限公司(統稱被告人)，接獲代表蕭德雄和Best Attitude International Limited(統稱原告人)的律師，於香港高等法院原訟法庭所出具關於針對被告人的高等法院案件2020年第467號訴訟項下之傳訊令狀。

根據傳訊令狀，除其他外，原告人尋求聲明Active Success於2019年9月25日發出的銷售通知(在該公布中定義)無效，並沒有法律效力。

保利香港為公司全資附屬，保澳為保利香港全資附屬，而Active Success為保澳全資附屬。

公司認為銷售通知有效，並正就原告人展開法律程序一事徵詢法律意見。公司將於適當時候就上述事項另行作出公布。

根據公司於去年9月25日的通告，要求獨立第三方Best Attitude，按代價收購其全資附屬Active Success所有已發行股份，預計收益約5.46億港元。而Active Success持有勝鴻發展有限公司30%股權，後者持有澳門物業，面積約56,592平方米，位於路環島，毗鄰田畔街，物業登記局註冊編號為6150。

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