【樓民熱話】內地客唔Like港樓？樓市等冧？

香港經濟已連續三季錄得負增長，相信今年第二季亦都難逃厄運，屆時經濟衰退將歷時一年。樓價在如斯嚴峻的情況，仲可以在高位維持多久？相信內地資金能否來港撐市是未來關鍵，若然內地資金選擇沽樓套現班師北上，將會成為壓倒樓市的最後一根稻草。

首先是香港內部因素，自去年6月份社會事件以來，來港內地人日漸減少，加上年初至今新冠肺炎肆虐全球，更連海外遊客亦都絕迹。香港最新失業率飆升至4.2%；2020年首季GDP下跌8.9%，更是有史以來最大降幅，尤其是4月份開始實行禁聚令，令許多中小企業壓力大增，收縮生意、甚至執笠潮已是家常便飯。雖然近日一直有報復式消費的說法，但現時經濟前景未明，消費反彈都只是虛火，第二季經濟正增長的機會微乎其微。設身處地地想一想，假如你是內地人，會否仍視香港為海外買樓的首選地？

其次則是國際環境轉變。去年底美國通過的《香港人權與民主法案》，很大機會在月內發表《香港政策法》報告，屆時美國國務卿會就多個標準評估香港的自治狀況。預期是次報告不會即刻判香港死刑，但正所謂「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」，既然預示到香港有可能被取消獨立關稅區地位，走資風險不可忽視，更遑論早有多家國際機構將亞太區總部搬去新加坡。

最後是內地自身問題。自從近年內地人力成本上漲，其實已有許多企業將生產線轉移至東南亞；加上2018年爆發中美貿易戰以後，外企撤離中國的速度驟增，導致內地經濟持續下行。最近又有疫情令全國經濟停擺，對不少早年買港樓的內地客造成套現壓力，於是近日不時聽到內地客劈價賣樓、輸錢離場，甚至供唔掂而單位淪為銀主盤。更有甚者是內地外匯緊絀，近日有傳收緊居民外遊，連出國旅遊都難，更何況將錢搬來香港買樓？

持續多年的內地資金大規模買港樓或已成過去，港人有能力支撐高企的樓市嗎？如答案是「否」，那樓價要調整多少才有支持？就留待讀者自行判斷。

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【大陸客唔Like港樓？樓市冇咗最重要資金來源】

其他內地客劈價賣樓新盤如下：

【銀主劈價走貨！匯璽II狂減98萬沽 兩年貶值逾400萬】

【投資者趕出貨】豪宅捱沽 劈價及蝕讓個案乍現

東網財經專欄作者 林南冧

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