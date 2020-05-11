【市前重點睇】道指期貨升過百點 金價下試1700美元

●美匯指數企99.86，離岸人民幣(CNH)處7.096，港匯報7.7515，美元兌日圓報106.9，歐元低企1.0835，英鎊企1.2411。金價跌至1,706美元。布油於30.6美元水平上落，紐油處24.47美元。道指期貨升過百點。

●傳特朗普政府正與英特爾、台積電等晶片商討論在美國建廠事宜，以降低對從亞洲進口的依賴。

●聯儲局每日買債規模進一步降至70億美元。

●美國10年期國債孳息率升4.22點子，報0.6831厘。

●港股ADR指數上周五按比例計算，收報24,329點，升98點或0.41%。

●紐約6月期油上周五收報每桶24.74美元，升1.19美元或5.05%，全周計累升25.1%。布蘭特7月期油收報每桶30.97美元，升1.51美元或5.13%。

●紐約期金上周五收報每安士1,713.9美元，跌11.9美元或0.7%。全周計，紐約期金累升0.8%。

●法國CAC指數上周五收報4,549點，升48點或1.07%；德國DAX指數收報10,904點，升145點或1.35%。英國股市周五(8日)休市。

●傳歐洲央行研究購買垃圾債的可能性。

●中國人民銀行發布首季貨幣政策執行報告，指中國經濟正面臨新冠肺炎疫情帶來的前所未有的衝擊，將採取「更有力」的政策來應對增長壓力。

●高銀金融逾70億出售啟德住宅地。

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