時代鄰里收購廣州耀城物業管理

目標公司為於2003年於中國成立，主要從事提供物業管理及園林綠化維護等綜合性物業管理服務，並擁有相關服務資質證書。其服務對象主要為供電系統單位及相關政府機關等。截至2019年12月31日，目標公司有在管項目27個，在管面積大約243萬平方米，其中約94%的在管面積為供電系統單位。

收購事項完成後，目標公司將成為公司間接全資附屬公司，其業績將併入集團的綜合財務報表。

董事會認為，收購事項將有助集團擴大於中國物業管理服務領域之業務規模及市場份額，且將帶來額外的收入來源，並為集團提供更多多元化服務產生協同效應，對集團產生積極的貢獻。

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