傳美國與晶片商討論在美建廠 降低對亞洲的依賴

外電引述消息報道，美國特朗普政府正與英特爾及台積電等晶片商，討論在美國建廠事宜，以降低對從亞洲進口的依賴。

據稱，美國政府擬採取相關措施的部分原因，是新冠肺炎引發的供應鏈危機，掀起美國長期以來倚賴亞洲，特別是台灣生產晶片的擔憂。

報道提及，全球最大晶片代工商台積電已與美國商務部和國防部官員，就建設一家美國工廠進行交談。該公司還與其最大客戶之一蘋果公司(Apple Inc.)討論相關機會。

台積電表示，公司正積極評估包括美國在內所有合適地點，但還沒有具體計劃。

美國官員則稱，政府致力於「技術領導地位」，並在全球範圍內開展「研發、製造、供應鏈管理和勞動力發展機會」在內的合作。

消息指出，部分美國官員亦有興趣幫助南韓三星電子擴大在美國的高級晶片生產業務。此前，三星電子早已在美國德州奧斯汀持有一座工廠。

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