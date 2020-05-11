【專家點評】古勝：科技股龍頭蓄勢破關

有人可能會覺得經濟還經濟，政治還政治，兩者應該分開嚟睇，但實情係兩者密不可分。就好似上周五咁，一傳出中美兩國高層有意加強經濟及衞生合作，港股、A股即刻上升。加上疫情發展至今已歷時4個多月，北半球國家都有見頂迹象，市場憧憬經濟復甦，甚至會有報復式反彈。現實係唔係咁仲有待觀察，但股市就似炒緊上去。

技術面上，港股近日受制50天線24,300點水平，本周若然升穿兼企穩的話，後市上望25,000點；反之，支持位為23,500點水平。不過提一提大家，愈接近五月下旬的兩會召開日期，台海局勢及中美貿易或再起衝突等事件，便愈可能成為港股調整藉口，是大家不可不防的風險。

就好似股王騰訊都要一個月內連試三次頂，而以今輪最有機會升穿2月中旬的420元高位，相比前兩次高開低收，上周五以大陽燭高收418.2元，料穿頂後首站上望430元。至於阿里近日則終於擺脫4月中以來的降軌，不過比起騰訊及美團，股價行慢好多，原因或來自主要股東軟銀的沽售壓力及美國可能打擊中概股所致，但三股之中，又以其上望空間較多。

展望本周，周二中國及美國將公布4月份的消費者物價指數，周五則有中國4月份失業率、美國4月份零售銷售及密歇根大學5月消費者信心指數等數據出爐，事關全球兩大經濟體的消費數據，可為世界經濟走向提供參考。老古認為，2020年是世界地緣政治大變之年，正所謂小心駛得萬年船，呢個時候控制注碼最為重要。

東網財經專欄作者 古勝

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