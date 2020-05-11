【專家點評】沈振盈：本周先軟後升　「火股」趨強

過去一周港股先跌後回升，星期一長假期復市，恒指大跌逾千點，主要是反映長假期間美股的累積跌幅。而美股之跌，皆因美國總統特朗普宣稱要追究疫情責任，要向中國加徵關稅。而港股一跌，正符合上周的預測：周初較弱，周中反彈。

然而，今次特朗普之言論，謂要向中國大幅徵收關稅，只是競選的策略，純粹「出口術」。結果言猶在耳，美國已釋出善意，將會跟中方代表通電，討論有關第一階段協議的進程。美國的行為，再一次證明特朗普早前的言論，基本上是政治手段而已。

玄學方面，本周初市況較反覆，到了周中，又可以再度出現升勢。本周指數震盪空間不大，不似去周的驚嚇。踏入「立夏」，屬火的股份將較強勢，電訊、手機、電子及電動車都會較強。另外，也不應忽略油價及石油石化板塊。

本周每日的股市走勢預測：

周一（甲寅日）：天干地支皆屬木，全木之局，市況反覆，上落市為主。

周二（乙卯日）：天干地支皆屬木，全木之局，反覆市落，走勢偏軟。

周三（丙辰日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，市況向好。

周四（丁巳日）：天干地支皆屬火，全火之局，升市為主，尾市略回。

周五（戊午日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，升勢持續。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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