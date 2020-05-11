港股飆逾500點　騰訊創近兩年高位　舜宇漲6%

港股升幅擴大，恒生指數飆逾500點，高見24,736點；國企指數漲近200點，重上一萬點大關，主板成交130億港元。

周三(13日)公布首季業績的騰訊有資金偷步入市，股價升2.7%至429.6元的近兩年高位。其他大型科網股都強勢，小米集團飆逾4%；阿里巴巴及美團點評升2.8%及2%。

手機設備股繼續有追捧，舜宇光學飆6.4%，是表現最佳藍籌；丘鈦科技升6.2%，兩家公司剛公布4月銷售數據。瑞聲科技升3.6%重上40元；中興通訊升2.3%。

金融股合力撐市，友邦保險升2.7%；香港交易所反彈2.4%；中國平安升1.8%；滙豐控股升1.4%；工、中、建三大內銀股升1.3%。

【09:21】騰訊飆上425元 三桶油做好

美股道指期貨升過百點，港股開市跟隨外圍向好，恒生指數升240點或1%，報24,470點；國企指數高開102點或1.04%，報9,971點。

科網股強勢，騰訊逼近兩年高位，開市升1.6%報425港元，貢獻恒指45點。阿里巴巴升1.8%報196.9元；美團點評升1.7%報113.5元。小米集團升2.7%，旗下金山軟件分拆金山雲在美國上市，股價升3.7%。

油價持續反彈，中國石油升1.8%；中國海洋石油升1.5%；中國石化升1.3%。

其他藍籌股普遍跟隨大市向上，創科實業升3.2%表現最佳；香港交易所反彈1.3%。重磅股友邦保險及中國移動升1.2%；工商銀行升1%；建設銀行升0.8%；滙豐控股升0.7%。

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