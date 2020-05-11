理財Campus：穩陣派留意！Chok市保本要息揀

環球金融市場風高浪急，投資者如果想避一避風頭尋找保本或低風險的投資工具，銀行定期存款及貨幣基金自是必然之選。小投資者可以暫時把資金「泊岸」賺利息，待日後股市企穩，再重新出發賺安心錢！

●港元定存：銀行增優惠吸客 貨比三家

港元定存自是避風港之選，投資者該花點心機做比較，選出最筍的。工銀亞洲定存息吸引，三個月期年息高達4.2厘，入場費僅1,000元。但這優惠限於在六月底或之前透過手機銀行開戶的新客戶，累計存款金額最高為8萬元。

招商永隆兩個月存息高達3.8厘，入場費為1萬元，存款上限為5萬元。但只適用於經手機應用程式的新客戶，優惠推廣期截至六月底。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎指，在目前波動市況下，放錢入銀行做定存賺高息，不失為穩賺的投資。而虛擬銀行跟傳統銀行一樣會參與存款保障計劃，即倘銀行倒閉，也可獲最高達50萬元補償，存戶可以考慮。

至於選擇向哪間銀行敍做定存，他指，主要留意年期、息率及金額，一般愈長年期的就愈高息，但長達數年的定存就未必吸引，因美國聯邦基金利率難跌至負息，而香港銀行存貸息率亦會因應聯邦基金利率變化而調節，香港的存款息率長線或會倒升；一旦資金被綑綁太長，會錯失賺高息的機會。

不過，定存息的回報始終有限，除非是投資取向相當保守或已近退休年齡，否則不建議把大量資金敍做定存。他稱，按目前港股市況，投資者不妨將投資本金分成十份，並於未來十個月分段入市，而尚未投資的資金就可做短期定存賺息。例如，投資本金有100萬元，首個月就可花10萬元買股票，其餘的90萬元就可敍做短期定存。

敍做定存後，他提醒，要在個人日曆寫下到期日，提醒自己要Roll-over（將資金再投資），否則白白浪費這筆閒置資金的增值機會。

他另提到存款證，其與定存的形式相似，都是存入一筆本金，至到期日收回本金及利息。而他個人也有買入存款證，望賺取較定存更高息率，但提醒其不受存款保障計劃保障，所以該投資風險也相對高。

此外，近月虛擬銀行陸續試業，加入打港元定存價格戰，其中，天星銀行、眾安銀行及WeLab Bank率先推高息定存搶客。而WeLab Bank在試業期間，提供最高年利率4.5厘的3個月定存息率。客戶在定存期限內，最多兩次提取款項而毋須繳付額外費用。

眾安銀行早前亦推三個月存息最高3.5厘，針對獲推薦的新客有「兩厘加息券」，令在牌價的1.5厘變相加息至3.5厘，惟上述優惠截至四月底，目前三個月定存年息為1.5厘，入場費只需1元。天星銀行也曾推出試業定存優惠，三個月年息高達5厘。

●貨幣基金：匯率風險及收費影響回報

環球股市年內一度暴瀉，個別歐洲和拉丁美洲股票基金曾急挫三至四成，港股基金同期亦平均跌逾一成，觸發資金流向貨幣市場基金避險，始終零回報勝過負回報！而這類基金的主要功能是作資金暫時停泊（英文俗稱為Parking Fund），投資者不要期望有高回報，年賺1%已算相當不俗，目標只在於停泊時仍有回報。

基金主要持有存款等風險較低的工具，但部分仍會因歐元、英鎊、人民幣等相對港元的匯率變動而跌價，故香港投資者宜揀選以港元或美元貨幣市場的基金，免受外幣匯率升跌影響。

晨星（亞洲）網站資料顯示，零售貨幣市場基金中，柏瑞港元貨幣市場基金的表現相對較佳，截至上月底的五年和十年年度化升幅，分別有1.32%和1.09%，而今年內亦累升1.19%，達到保存本金的目標。基金截至今年二月底有87%的資產為定期存款，存款證則佔13%，全為港元計價工具。此基金不設首次認購費，管理費則為每年0.25%。

安柏環球投資部總監梁偉民表示，從避險角度看，環球經濟前景尚未明朗，低風險承受能力投資者現時仍可買入貨幣市場基金，並持有至疫情受控。

惟他提醒，貨幣市場基金主要投資存款和短期票據，本身回報已不高，加上現處接近零息的環境，基金扣減管理費後隨時零回報甚至負回報。

另外，零售投資者若要避險，持有現金會是更簡單直接的選擇，不過，在強積金投資內，並沒有現金這個選項，只能持有貨幣市場基金以避開跌市風險。

打工仔每月用血汗錢供的強積金，同樣有貨幣基金的選擇，而這類基金的名字普遍是「保守基金」。法例規定，每一個強積金計劃都必須提供保守基金予成員選擇。它適合只期望賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若回報的成員。

年內表現較佳的強積金貨幣基金選擇，為宏利MPF保守基金，今年內回報為0.53%，五年年度化回報為0.63%。而規模最大的強積金貨幣基金則為滙豐強積金保守基金，今年內回報0.39%，五年年度化回報為0.38%。

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