利豐登記股東驟增　私有化存暗湧？

宏高證券投資經理梁杰文預期，今次利豐通過私有化的機會較低，雖然私有化作價較公布當日收市價0.5元有1.5倍溢價，但利豐近年累積跌幅不少，很多小股東「蝕入肉」。而按過往經驗，不能令大部分小股東開心離場的私有化建議，往往會受阻而難以通過。

利豐股價近日已升至1.19至1.2元水平，他建議持貨的小股東宜盡快減持，不宜等待周二的私有化表決，以防私有化一旦未能通過，將承受股價可能急挫兩、三成的風險。

利豐私有化議案要獲通過需符合兩項條件，一是要獲75%投票股數贊成，以及少於10%非利害股東股數反對；二是參與投票的股東人數要有過一半投贊成票，亦即「數人頭」。

梁指出，第一項條件是通過較易，因公司提出私有化前普遍已經與基金股東摸底，知道作價多少令符合雙方利益，但第二項條件能否獲通過事前難以預計，因有心人可透過持有碎股來增加「人頭」數目。

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