利豐登記股東驟增 私有化存暗湧？
2020年05月11日 10:04
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利豐(00494)在3月時獲馮氏股東聯同物流投資公司GLP集團透過協議安排方式，以每股現金1.25港元提出私有化，並將於周二表決私有化。然而，最近利豐股東名冊的登記股東增加，多了股東把股票由證券行提取，轉到中央結算作實貨持有，另有基金股東註冊碎股，似為增加投票股東人數，即「數人頭」作部署，左右投票結果。
宏高證券投資經理梁杰文預期，今次利豐通過私有化的機會較低，雖然私有化作價較公布當日收市價0.5元有1.5倍溢價，但利豐近年累積跌幅不少，很多小股東「蝕入肉」。而按過往經驗，不能令大部分小股東開心離場的私有化建議，往往會受阻而難以通過。
利豐股價近日已升至1.19至1.2元水平，他建議持貨的小股東宜盡快減持，不宜等待周二的私有化表決，以防私有化一旦未能通過，將承受股價可能急挫兩、三成的風險。
利豐私有化議案要獲通過需符合兩項條件，一是要獲75%投票股數贊成，以及少於10%非利害股東股數反對；二是參與投票的股東人數要有過一半投贊成票，亦即「數人頭」。
梁指出，第一項條件是通過較易，因公司提出私有化前普遍已經與基金股東摸底，知道作價多少令符合雙方利益，但第二項條件能否獲通過事前難以預計，因有心人可透過持有碎股來增加「人頭」數目。
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