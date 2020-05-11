【期權攻略】陳偉明：恒指升至近兩萬五　該如何部署倉位？

美國總統特朗普前周揚言要追究中國疫情源頭，威脅向中國加徵一萬億美元新關稅，令港股在五一勞假期後於上周一(4日)急瀉逾1,000點，再度失守24,000點心理關口。然而，美國多個州份及歐洲多國計劃放寬隔離措施，經濟活動有望重啟，其後港股亦開始逐步回升，加上中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長努欽及貿易代表萊蒂澤舉行電話會議，貿易戰憂慮降溫，恒指於上周五(8日)回升至24,200以上收市。

雖然美國上周五晚公布的失業率狂飆至14.7%，創1930年代蕭條以來高位，惟市場認為數據已經比預期為好，加上市場重點炒作各國「重啟經濟」，並且相信美國失業率在下半年會有明顯改善，美股不跌反升逾450點，帶動港股本周一(11日)挑戰恒指4月高位24,855點。

技術上，港股25,000以上阻力重重，而短綫上期指4月高位24,777點阻力亦近在眼前，因此筆者保持寧等莫追的觀點，不建議在現階段高追買貨，反而應該繼續採取股票期權的Covered Call策略，在五窮月這些偏高位置， 持有股票的情況底下Short Call 6月份等價期權，並且在期指升至25,000點以上小注Long Put 5月份價外600點恒指期權對沖倉位下跌風險。

如果期指有能力於本星期內升至25,200點以上，預期短期內港股繼續上升空間有限，可考慮略為進取一點，Short Call 6月份26,400點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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