港股格局：李偉傑指有望挑戰兩萬五
2020年05月11日 10:40
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國4月失業率急升至14.7%，但市場認為疫情最壞時刻已過，上周五美股道指升逾400點。不過中、美貿易關係仍然困擾大市，投資者將偏向審慎，港股短期難脫上落市格局，恒指將在23,500至24,600點波動，樂觀啲亦只能挑戰兩萬五，現階段以炒復甦及科網類股份為主。
小米集團(01810)「五一」銷情理想，帶動其股價向上突破。李認為今年為5G發展之年，市場預期手機換機潮對小米有利，其股價已升穿11.5港元的初步阻力，下站可望挑戰13.5元，不妨作中線持有。
李又指，騰訊控股(00700)將於周三(13日)派首季成績表，市場憧憬在「宅經濟」帶動下，預期盈利有約兩成半增長，近期多間大行紛紛上調目標價，對其股價有正面幫助，該股現已突破420元阻力。不過，由於其股價已跑贏大市一段時間，且首季在疫情影響下，會否拖累其他業務如廣告收益值得留意，績前股價雖有望上試435元甚至440元水平，但建議投資者趁高減磅，以防業績與預期中有落差。
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