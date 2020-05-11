港股格局：李偉傑指有望挑戰兩萬五

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國4月失業率急升至14.7%，但市場認為疫情最壞時刻已過，上周五美股道指升逾400點。不過中、美貿易關係仍然困擾大市，投資者將偏向審慎，港股短期難脫上落市格局，恒指將在23,500至24,600點波動，樂觀啲亦只能挑戰兩萬五，現階段以炒復甦及科網類股份為主。

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