【專家點評】陳政深：吉汽不妨分注收集

環球各國陸續尋求啟動經濟，投資市場氣氛亦有所回暖。惟正如本欄早前所指，股市並未真正轉勢，經濟受重創的情況，總會反映於企業盈利，從而反映在股價之上，即使從走勢上審視，目前恒指50天線正處於24,200點的中期黃金比率位置，距位處26,000點水平的100天線甚遠，且趨向仍為下方，意味港股強勢只是延續反彈，而非扭轉大趨勢。

當然，香港上市公司多與中國相關，而中國企業往往會受惠(或受累)國策，個別行業確有向好的苗頭。以汽車行業為例，4月份表現其實不差：據中汽協數據，4月份汽車銷售按年增長0.9%；福士集團亦都表示，4月份在中國的銷量回升，只要趨勢可以延續，內需一環雖然未必可成動力，至少不會拖經濟後腿。

因應實體經濟的脆弱環境，預料中國不會推出不利汽車行業的政策，事關汽車產業所牽涉的經濟環節實在太多，而新能源汽車的推動亦一直是國策方向。走勢上，吉汽升至3月下旬所形成的下跌裂口底部，暫時疑慮在於13至14元的阻力區域。由於下方已打好圓底，一旦突破不難挑戰16元。操作上，投資者可分注收集，突破再行加注，止蝕參考訂於11.3元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)