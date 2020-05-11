【全球攬炒】英國零售商協會警告　援助計劃難阻大批企業破產

英國零售商協會(British Retail Consortium)警告，英國政府現有的新冠肺炎疫情援助計劃，並不足以阻止大批企業迫在眉睫的破產狀況，因為大部分企業利潤微薄，幾周以來幾乎沒有或根本沒有收入。

該協會補充，即使英國取消相關的疫情限制措施，企業亦需要相當長的時間才能恢復。雖然被臨時休假的員工的收入受到政府的保護，但如果不對房地產成本採取進一步行動，估計公司將難以經營下去。

同時，該協會呼籲有關部門官員緊急會晤，以商定如何以最佳方式，盡量減少經濟傷害和廣泛的就業損失問題。

此外，該協會認為安全是決定企業何時可重新開放的關鍵，而英國的零售商已在制訂計劃，以安全地重新開放並採取所有必要的社會隔離措施。

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