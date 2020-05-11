【專家點評】周樂樂：市場氣氛好轉　關注業績超預期股份

過去一周，受國內疾病情勢下降，中美對話傳利好與一季度部分企業業績好於預期等影響，周邊與內部市場氣氛相互好轉。反映市場氣氛樂觀的中小板，創業板與深證均價上升超過4％，而反映市場氣氛謹慎的上證50與滬深300漲幅不到3％。申万一級行業中，27個行業上升，1個行業下降。最強是電子，計算機，汽車，通信與國防軍工，而農林牧漁，商業貿易，紡織服裝，醫藥生物與交通運輸相對落後。數據上，反映出資金流入新基建投資與汽車刺激的預期。

市場消息面來看，市場炒作邏輯在於疫情之後經濟重建邏輯。國內各省陸續宣布下降疫情等級與開學時間表，令市場預期貨幣政策與財政策的刺激效用將出現。現在疫情恐慌消散，刺激政策的效用通過資本市場呈現出來，與新基建投資，消費刺激，金融改革創新等受益的優質的公司開始表現活躍。尤其是融資政策放寬，給企業增加了一條活路。是沒有固定的資產，如：財產等。若上市，則權益也是增加信用的抵押品。對於沒有上市的企業而言，與個人差不多，財產是最能增加信用的抵押品，多數機器設備，專利發明，數據流量等對於銀行可以說財產是國內很多中小企業的對抗轉變的地帶。這也是國內房價堅挺的一個重要原因，這與銀行抵押品政策有關，也與金融水平有關。與傳統重資產行業不同，新興產業，多數是輕資產經營，以專利技術為優勢，這些企業相對難以獲得銀行信貸，但資本市場相對而言，相對值錢。放寬上市公司再融資，註冊制衡等政策，對新興產業的企業與相關投資人是非常大的利好消息。這也就是市場氣氛好轉的很重要原因。

日前，美國宣布允許美國企業與華為合作，參與5G網絡標準制訂。釋放出第一個緩解和消息。然後美國媒體揭示美中電話會議，討論雙方第一階段貿易協定執行情況。顯示出中美雙方在巨大輿論戰和後仍保持理性的接觸。對市場而言，是一個利好信號。

投資者將繼續聚焦到市場活躍的板塊中，如：新基建相關的科技板塊，尤其是業績超預期的科技龍頭股，但需要留意預期同時，留意因疫情影響而低迷的行業，預計疫情過後，受益於刺激政策與業績好轉，將會有估計修復的行情，如：影視文化，餐飲消費等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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