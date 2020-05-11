【全球攬炒】哥倫比亞航空公司在美申請破產保護

消息指，拉丁美洲其中一家最大的航空公司--哥倫比亞航空公司(Avianca Airlines)據美國破產法第11章申請破產。該公司已表明，不會在周一(11日)償付到期的債券。

受新冠肺炎疫情影響，Avianca於3月下旬將飛機停飛。該公司首席執行官Anko Van Der Werff在聲明中表示，在疫情流行的影響下，公司正面臨100年歷史上最具挑戰性的危機。根據第11章進行重組是保護公司在整個哥倫比亞和整個拉丁美洲其他市場提供基本航空旅行和航空運輸服務的最佳途徑。

3月下旬，該公司推遲了應付帳款，取消了投資計劃，並向其21,000名員工中的大多數人提供放無薪休假以削減成本。該公司還將提交年度報告的時間推遲到了6月，並警告公司能否持續營業的能力存在重大疑問。

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