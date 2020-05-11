【專家點評】鄭勤龍：宇華教育博唔過？
2020年05月11日 11:15
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從卦象顯示，宇華教育(06169)走勢正處於《澤雷隨》變《水雷屯》之中。在《易經》，「雷」帶有震動之象。今「隨」卦和「屯」卦皆帶有「雷」的元素，若將其意象應用於預測宇華教育的股價走勢上，便可預示其股價或將再繼續覆受壓。
「隨」卦的本義為隨從，但隨也通墜，引伸為失足、墮落。宇華教育的股價由本年3月20日最低曾見4.56元觸低回升後，展轉上升至日前5月5日的高位8.03元，幅度已約有76%，然而其股價卻在獲大行給予唱好的次日就遭遇大跌8.8%，且成交額更創下至2017年11月6日以來的新高，加上「屯」卦的卦義為成長的困難，引伸其業務或將面對艱困的挑戰。
綜合了卦象和基本分析，宇華教育目前已跌穿了上升軌道，反映其走勢已轉弱，值博率亦大不如前，因此建議投資者不宜在此水平位置入市撈底為妙。
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