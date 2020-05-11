港元拆息︰1個月降至0.74厘 續創逾兩年新低
2020年05月11日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.28厘，呈三連升；1星期續跌至0.45厘；與樓按相關的1個月回落至0.74厘，為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.23厘。
11/5/2020
隔夜 0.28577厘
1星期 0.45607厘
2星期 0.48393厘
1個月 0.74875厘
2個月 1.15054厘
3個月 1.23000厘
6個月 1.56196厘
12個月 1.68223厘
8/5/2020
隔夜 0.26833厘
1星期 0.52964厘
2星期 0.56196厘
1個月 0.84381厘
2個月 1.21714厘
3個月 1.31006厘
6個月 1.60821厘
12個月 1.72732厘
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