港元拆息︰1個月降至0.74厘　續創逾兩年新低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.28厘，呈三連升；1星期續跌至0.45厘；與樓按相關的1個月回落至0.74厘，為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.23厘。

11/5/2020

隔夜 0.28577厘

1星期 0.45607厘

2星期 0.48393厘

1個月 0.74875厘

2個月 1.15054厘

3個月 1.23000厘

6個月 1.56196厘

12個月 1.68223厘

8/5/2020

隔夜 0.26833厘

1星期 0.52964厘

2星期 0.56196厘

1個月 0.84381厘

2個月 1.21714厘

3個月 1.31006厘

6個月 1.60821厘

12個月 1.72732厘

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