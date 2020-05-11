新冠肺炎：經濟衰退殺到！穆迪：小心企業隱性違約激增

新冠病毒大流行及低油價加速的經濟衰退，促使更多負債的公司違約，評級公司預計，企業「隱性」違約勢將激增，令投資者更難發現。

穆迪預測，會有更多的公司進行不良債務交換，有關總數將會增加。它們試圖通過交換債務或以高額折扣回購債務，來應對流動性問題。在一般投資者看來，這種處理債務手法沒有無法按期償付那麼明顯，但通常會導致債權人蒙受損失，被評級公司視作違約。

投資者同意不良債務交換的原因，可能是認為借款人只是需要時間來扭轉局面，或者覺得如果公司立即被清盤，他們將損失更多。標普企業評級高級總監Xavier Jean稱，在某些情況下，投資者甚至主動發起與公司購回債券的磋商，因為他們急切想要脫手，而又找不到其他買家。

紐約大學斯特恩商學院名譽教授、紐約大學所羅門中心信貸和債務市場研究主管Edward Altman稱，不良債務交換通常只是「繃帶」，公司最終破產。他開發了一種被廣泛應用的「Z評分模型」，用於預測企業破產與否，估計至多40%的不良債務交換3年內將以破產告終。

報道指出，在全球金融危機期間此類做法就曾經大增。由於當前利率低企，借款人還能以從市場取得便宜的廉價資金中發債，不良債務交換案例仍居高不下。穆迪3月時表示，不良債務交換佔總違約的比例從2008年之前的約10%，升至之後的約40%。

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