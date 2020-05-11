中電宣派2020年第一期中期息0.63元

公司指出，現時預測疫情對中電2020年全年營運及業績的整體影響仍然尚早。電力供應對⺠生不可或缺，故所受到的影響可能會較許多其他服務和行業為少。然而，眾多國家對社交和商業活動所實施的限制，以及其連帶的經濟影響，將很可能會導致企業的銷售下降、利潤幅度受壓及現金流量減少。

同時，公司公布截至2020年3月31日止3個月首季的業務狀況，其中香港的售電量按年下跌1.4%至6,758百萬度，跌幅主要反映新冠病毒疫情爆發的影響。除住宅客戶售電量因市民留家時間增加而上升，疫情對其餘各類客戶的售電量均帶來不利影響。

季內，中國內地受疫情嚴重影響。儘管中電所有業務均受到不同程度的影響，但零碳能源組合的表現穩定。

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