【瑞通推介】美團吉汽輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國4月失業率急升至14.7%，非農業職位大減2,050萬個，但投資者對就業數據急劇轉壞已有心理準備，配合中美雙方貿易代表自簽署首階段貿協以來首次通電話，利好大市氣氛，道指上周五(8日)收報24,331點，升455點或1.9%。

恒指上周五收報24,230點，升249點或1%，但未能企穩50天線。周一(11日)早段曾再升逾500點，高見24,766點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾3,200萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,800萬元，反映投資者預期港股升勢將盡。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

有券商預期美團點評今年首季業績將因疫情而受壓，但次季總收入將會改善，維持「增持」評級。另恒指公司將於周五(15日)公布指數檢討結果，市場關注美團等新經濟股能否納入成分股。美團上周五終突破110元關口阻力，收升3.6%於111.6元，為全日最高位，14日RSI進入70水平的超買區。股份周一早段一度再升逾1%，曾觸及114元，續創逾3個月高，留意後市可否進一步挑戰今年1月見過的年內高位116元。上周五有564萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有409萬元淨流入。

商務部指汽車等前期被抑制的耐用消費品銷售近日明顯回升。另外，市場憧憬5月下旬召開的兩會將有更多刺激消費政策落地。吉利汽車上周五最多升4.6%至13.2元，創接近兩個月高，其後升勢回順，收升2.6%於12.96元。股份連升4日，累漲12.3%，14日RSI重越60以上，並開始回補3月上旬遺下的下跌裂口。股份周一早段強勢持續，升逾2%，升至13.3元，技術上正嘗試站穩250天線(13.28元)以及100天線(13.4元)。上周五分別有112萬和25萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國人壽連日在15.4至15.9元區間內窄幅橫行，上周五收升0.1%於15.6元，續處各移動平均線以下，但結束兩日跌勢。中銀香港與中國人壽(海外)簽署全面戰略合作協議，助力「一帶一路」倡議。國壽周一早段升逾3%，曾挑戰16.2元但暫未企穩。上周五分別有227萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。

中信証券擬最多斥資45.34億元人民幣打造深圳中信金融中心。另市場預期中資券商股將受惠內地取消境外機構投資者額度限制以及內地創業板改革。該股上周五曾升近3%至14.72元，收升1.2%於14.48元，收復10天線。周一早段於14.8元之上水平徘徊，升幅約2%，重越20天線。上周五有102萬元淨流入其好倉。

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