【高盛推介】騰訊績前突破逾1年高位　留意購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(8日)升約2.7%。周一(11日)早段開市則隨即創1年高位，高開約1.6%升幅擴大，高見429.6港元。公司將於周三(13日)公布今年首季業績，市場料期內首季非通用會計準則純利介乎199.07億至276.69億元人民幣，按年跌4.9%至升32.2%。各券商接近全部給予「買入」等看好等評級，目標價最高530元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，當中上周五錄得約1,000萬元資金流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產。牛熊證方面，亦見熊證於上周五獲資金轉向部署，錄得約980萬元資金流入。而牛證以過去5個交易日計，則共錄得約2,870萬元資金流入。

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