【高盛推介】騰訊績前突破逾1年高位 留意購沽證
2020年05月11日 12:16
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(8日)升約2.7%。周一(11日)早段開市則隨即創1年高位，高開約1.6%升幅擴大，高見429.6港元。公司將於周三(13日)公布今年首季業績，市場料期內首季非通用會計準則純利介乎199.07億至276.69億元人民幣，按年跌4.9%至升32.2%。各券商接近全部給予「買入」等看好等評級，目標價最高530元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，當中上周五錄得約1,000萬元資金流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產。牛熊證方面，亦見熊證於上周五獲資金轉向部署，錄得約980萬元資金流入。而牛證以過去5個交易日計，則共錄得約2,870萬元資金流入。
觀察市場上的認沽證，可見近日資金關注行使價389.8元附近、7月份到期的產品。投資者如計劃部署認沽證，可留意當中的騰訊沽證(22186)，行使價389.8元，2020年7月24日到期，實際槓桿10.2倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約4個月的騰訊沽證(22884)，行使價399.8元，2020年8月24日到期，實際槓桿8倍。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價430至460元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊購證(22340)，行使價450.2元，2020年7月28日到期，實際槓桿11.7倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意新上市的騰訊牛證(68350)，收回價399.99元，行使價397.49元，換股比率100，槓桿比率13.1倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意騰訊熊證(52509)，收回價443.88元，行使價446.38元，換股比率500，槓桿比率19.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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