調查：日本次季經濟正加劇萎縮　料負增長22%

根據財經媒體彭博於5月1至8日最新調查，45位經濟學家對日本今年及明年經濟表現作出修訂，其中預料今年第2季度經濟萎縮程度，將由原先估計-7.7%，進一步大幅跌至-22%，季內居民消費價格指數(CPI)料按年下降0.1%，之前預估下降0.1%。

調查又預測，今年下半年及明年經濟將會出現反彈，第3季度國內生產總值(GDP)經季節性因素調整折合成年率環比料增長6.2%，之前預估增長2.7%；第4季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長5.9%，之前預估增長3.3%。不過，估計全年GDP仍按年萎縮4.8%，之前預估萎縮2.5%，而今年CPI料按年仍維持下降0.1%。

調查估計，2021年GDP按年增長2.2%，之前預估增長1.5%。

另外，外媒引述日本政府官員指，日本計劃在周四(14日)解除34個縣的緊急狀態，主因該等地區中，不少於近期並未出現新增新冠肺炎病例，但面對病例增速放緩的東京及大阪，現時解除緊急狀態仍言之尚早。

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