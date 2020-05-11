【高盛推介】看淡恒指可吼熊證沽證
2020年05月11日 12:38
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(11日)早段繼續上升，高開240點後升幅擴大，最多升536點。而開市至今則在24,470至24,770點間上落。
觀察恒指認股證資金流向，可見上周五(8日)資金轉向部署認沽證，錄得約980萬元資金流入。
周一有新一批收回價在24,000點以上的牛證上市，屬適合作轉倉的選擇。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(68324)，收回價24,268點，行使價24,168點，換股比率10,000，槓桿比率43.4倍，新上市貼牛，適合即市、轉倉部署。
投資者如計劃部署熊證，即市操作方面可留意屬近熊的恒指熊證(55515)，收回價25,138點，行使價25,238點，換股比率10,000，槓桿比率34.8倍。
並可留意收回價稍遠一點的恒指熊證(54523)，收回價25,338點，行使價25,438點，換股比率10,000，槓桿比率24.7倍。
此外，投資者亦可留意換股比率20,000兌1的產品。這些產品面值會較10,000兌1的產品低，從而可減低入場成本。投資者可留意當中的恒指熊證(62709)，收回價25,500點，行使價25,600點，換股比率20,000，槓桿比率20.9倍。
並可留意當中屬遠熊，適合過夜部署的恒指熊證(54540)，收回價26,000點，行使價26,100點，換股比率20,000，槓桿比率13.7倍，低面值遠熊，適合過夜部署。
此外，投資者如高位看淡，亦可考慮以認沽證作部署。高槓桿的選擇可留意價外幅度約6.9%，年期約5個月的恒指沽證(24310)，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿8.2倍。
並可留意屬近期熱門條款產品之一的恒指沽證(25457)，行使價21,900點，2020年9月29日到期，實際槓桿8.4倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！