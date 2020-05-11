【全球攬炒】南韓5月首10日出口急挫46%

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球需求，亞洲第四大經濟體南韓公布，今年5月首10日的出口按年急挫46.3%，至69億美元，進口亦瀉37.2%，至96億美元，顯示「疫」市下該國的貿易前景黯淡。

按類別劃分，半導體的海外銷售下降17.8%，而移動通訊設備和石化產品的海外銷售，分別急劇下降35.9和75.6%。

如按國家劃分，南韓兩個最大的貿易夥伴中國及美國首季出現經濟急劇收縮，表明全球貿易的復甦仍有一段距離。期內，南韓對中國出口按年跌29.4%，對美國出口瀉54.8%，對歐盟出口插50.6%，對越南出口下滑52.3%。

分析指出，隨着愈來愈多的國家完全關閉邊境，疫情已破壞全球貿易，並迫使生產活動停止。

雖然南韓央行將3月份的利率下調至0.75厘，但該國依賴出口的經濟，在首季度跌入自2008年以來的最大收縮。消費和全球貿易下降。

凱投宏觀認為，由於全球需求不太可能很快恢復，因此亞洲的依賴出口的經濟體將在未來幾個月繼續承受壓力。

雖然部分國家已開始慢慢放寬對疫情的封鎖，但全球的決策者正在為自大蕭條以來最嚴重的全球衰退做好準備。國際貨幣基金組織(IMF)早前預計，今年南韓經濟將收縮1.2%，全球經濟也預計將經歷自大蕭條以來最差的1年，今年全球經濟預計將收縮3%。

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