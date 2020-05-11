OMA by the Sea原價加推108伙 平均呎價12866元
2020年05月11日 12:42
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永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，至今共錄逾5,000人參觀示範單位，發展商繼先前以「全城起動價」推出第1號價單，周一(11日)原價加推第2號價單，涉及108伙，間隔涵蓋開放式、一房至兩房，更首度推出平台戶及天台戶。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，新推單位實用面積由333至472方呎，以開放式為主打，佔整批逾5成。入場單位為第2座8樓C6室，實用面積為333方呎，若以最高13.5%折扣優惠計算，折實售價413.3萬港元，呎價約12,411元。而最低呎價單位則為第1座2樓B1室，實用面積463方呎，折實呎價約11,929元，折實售價552.3萬元。價單顯示，今批單位折實平均呎價約12,866元。
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