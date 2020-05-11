元朗二手市交投熱鬧　約10日錄近百宗買賣

中原王勤學表示，市場氣氛持續好轉，5月份樓市進一步升溫。剛過去的母親節周末，元朗區二手交投十分熱鬧，兩天連錄21宗成交，整區合共錄得95宗成交。

他續稱，溱柏於過去周末2天連錄3宗成交，包括一宗連平台特色戶罕有成交，單位位處1座低層，實用面積561方呎，兩房套房連儲物室，平台約160方呎，成交價670萬港元，呎價11,943元。原業主於2014年8月以511.5萬元買入，持貨約6年，帳面獲利約158.5萬元，升值約31%。

此外，同屋苑3座中層E室，實用面積468方呎，一房連儲物房間隔，開價590萬元，議價後以583萬元沽出，呎價12,457元。原業主於2016年10月以433.8萬元買入，持貨約4年，帳面獲利約149.2萬元，升值約34%。

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