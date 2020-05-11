「疫」市求生：日本飛機及出租車為保收入載呢啲...

日本新冠肺炎疫情近日始見放緩，但對旅遊業已造成嚴重的影響。外媒報道指出，隨着民眾出行減少，出租車的使用率奇低，成千上萬的國內和國際航班取消。為應對疫情的打擊，交通運輸業界諗計「轉型」，冀藉着減少產能過剩來幫補收入。

●全日空：機艙運防疫物資

日本最大航空集團全日空控股(ANA)今年首季虧損約590億日圓，其中國際航班大跌約90%，國內航班下降減少約70%，同時宣布暫停招募活動。不過，該公司仍增加運輸醫療設備以滿足需求，早前將客機變身載貨機，除了運貨物外，在機艙的座位上擺放多箱口罩、防護裝備等。

另方面，日本傳媒報道，ANA有份出資的初創企業avatarin開發新一代的遠程操作機器人。在機器人的動作方面採用人工智能(AI)，減少操作人員，提高效率。由於新型冠狀病毒疫情擴大，遠程操作和機器人再次受到關注。

●日本交通：運送貴價牛扒

報道指出，日本最大的出租車公司日本交通(Nihon Kotsu)，正利用出租車為美國扒房Wolfgang's Steakhouse運送價值300美元(約2,340港元)的牛排。

日本交通主席Ichiro Kawanabe稱，很多人可能沒有太多錢可以花，但是對於那些有錢人來說，他們可以花錢的地方亦變少了。他指，該公司有能力為這班有錢人創造價值之餘，同時保持業務運作。

疫情帶挈外賣平台Uber Eats和Demae-can等需求急增。Kawanabe表示，昂貴的牛排或精緻的膳食需要更小心的運送，相對於送餐速度更快單車或電單車，更有優勢。他又指，許多人查詢這項服務。

Wolfgang's Steakhouse東京青山店經理透露，每份送餐費用100,000日圓(約7,248港元)。固定運費3,300日圓(約239港元)，限於30分鐘內送到目的地。他指，送貨服務收費相對便宜，而且他們保證會小心處理。

中餐廳Fureika亦利用日本交通提供的出租車作送餐服務。該公司直言，日本的高級餐廳在外賣方面經驗很少。

Kawanabe稱，日本上半年的出租車收入下降了54%。鑑於疫情擴大導致出租車的利用率不斷下滑，出租車公司經營狀況惡化，餐飲店對食品和飲料的配送需求上升。國土交通省批准了特例措施，允許獲得許可的出租車公司或個體出租車配送食品等生活用品。

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