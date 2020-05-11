【大師睇市】港股5月向好為主！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，市場憧憬環球經濟逐步恢復，港股經過上周一(4日)的震盪，現時已逐步收復失地，維持大漲小回格局。他相信5月份整體向好為主，恒指有望回補3月下跌裂口約24,800至25,100點，甚至上試25,800點水平，有貨可繼續揸住！

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