【大師睇市】港股5月向好為主！
2020年05月11日 13:14
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，市場憧憬環球經濟逐步恢復，港股經過上周一(4日)的震盪，現時已逐步收復失地，維持大漲小回格局。他相信5月份整體向好為主，恒指有望回補3月下跌裂口約24,800至25,100點，甚至上試25,800點水平，有貨可繼續揸住！
大師又指，美股道指上周五(8日)升逾400點，納指更創本月新高。隨着中概股陸續來港上市，「ATM」等科技股，甚至5G概念股將逐步做好，小米集團(01810)、阿里巴巴(09988)、瑞聲科技(02018)及中芯國際(00981)均走勢不俗。而京信通信(02342)配股後一度受壓，但現時已慢慢修補裂口，並有機會繼續破頂。
另外，香港交易所(00288)亦值得留意，該股業績後一度捱沽，但由於港股成交、集團的核心業務持續改善，以及中概股來港上市的憧憬，有助股價表現，料後市有望上試260元甚至265元水平。
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