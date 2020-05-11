高盛：六大原因睇淡　8月前美股標指或跌18%

外電引述投行銀行高盛首席股票策略師David Kostin最新研究報告中預計，美股標普500指數近3個月將下跌18%至2,400點。不過，他對未來1年的美股仍抱樂觀態度，維持今年底標普500指數將至3,000點的目標。

報告指出，儘管基金經理對標普500指數已經由3月下旬低位反彈逾30%感到滿意。惟美股升勢主要集中五大權重股票(佔標普500指數市值的21%)，集中度偏高，或形成股市虛高的假象。例如，標普500指數較2月19日的歷史高點相距13%，但以中位數股票的交易價格，差距則拉高至23%。今年以來，Facebook、蘋果公司、亞馬遜、微軟和谷歌均實現正的年回報率，但整體指數的回報率為-9%。

儘管高盛對標普500指數未來半年、12個月的走勢看好，但卻看淡未來3個月的目標，預測僅為2,400點，主要基於以下6大原因，包括：

1)紐約以外地區的新冠肺炎感染率繼續上升。感染曲線在紐約逐漸平滑，但其他地區的新感染病例卻在增加。隨着各州開始放寬封鎖限制，感染病例可能會加速上升。

2)美國經濟恢復需要時間。經濟復甦將會是斷斷續續的，以為「所有事情在秋天會變得更好」這是看法過於樂觀。

3)第一季銀行貸款損失準備金總額為460億美元，而2019年全年為490億美元。高盛預測，未來4個季度的撥備將達到1,150億美元。同時，各家公司也停止實施庫存，這是過去過去10年股票淨需求的唯一動力來源。

4)企業股息存在風險。為保持流動性，今年迄今，已有40多隻股票暫停或減少派息。高盛預計，今年的股息將下降23%，資本支出將下降27%。

最後兩點都關乎政治因素。5)是美國政局。距離美國總統大選還有6個月，若經濟在第3季度初走上正常化的道路，投資者的注意力將轉向大選。根據選舉結果，稅法可能會被推翻。如果這樣，2021年每股收益將下降19美元，假設還有人在看基本面，這將使本益比已現在過高的估值再升15%。6)是國際政局。投資者可能需要應對中美貿易及戰略發展的變化發展，在2019年的大部分時間，這也一直是投資者最擔心的問題。在過去的1個月中，美國對此的態度轉為更加強硬。

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