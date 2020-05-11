摩根資管：亞洲科技股估值料倍增 押注騰訊台積電
2020年05月11日 14:20
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摩根資產管理表示，鑑於新冠肺炎疫情全球大流行讓網上工作及娛樂成為生活習慣，押注一些亞洲科技股的估值可能在3至5年內上升一倍。
摩根亞洲增長基金聯合管理人Mark Davids表示，仍然發現這些科技股中大多數基於5年前景的年化預期回報將為15%至25%，在疫情之前就已存在的科技趨勢已經加速。
據其說明書，阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、台積電和三星電子是該基金的一些最大投資，並增加了對京東和Sea Ltd.的持股。據彭博匯編數據，從1年、3年和5年的時間區間來看，該基金的表現位居前列。
Davids表示，增加了對中國的消費類股票和一個地區機場股票的持倉，減少了對傳統銀行股的配置，但仍青睞南亞和東南亞的一些銀行股以及中國的保險商股票。「那些能提供數碼化融合度高、設計良好金融產品的銀行和保險商，將能比其他同業更快地贏得市場佔有率。」
不過，Davids表示，新冠肺炎的新一波疫情和美中貿易緊張局勢升溫，對於亞洲股市來說整體構成風險。但遏制病毒傳播的舉措，已經凸顯出雲服務對於居家辦公、網上媒體及電商的重要性，也突出了對更多存儲晶片和數據中心的使用。他認為亞洲的硬體、網絡遊戲和電商類股長期來看非常具有吸引力。
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