澳洲大型基金：未來半年市況很難測　入市須揸長線

外國傳媒報道，澳洲最大基金之一Pendal Group表示，全球債券和股票市場相互矛盾的信號表明，重新啟動的經濟面臨不穩定的狀況。不過，這些信號不應阻止投資者把更多的資金投向風險資產。

Pendal Group行政總裁Emilio Gonzalez表示，接下來的3到6個月非常難預測，因為存在如此多的不確定性，市場怎麼走都有可能。從長遠來看，「我感到安心，因為在3到5年後，我知道我們會回頭再看，我們那時候已經渡過風暴的中心，一切都已經恢復。」

他稱，短期內對經濟和市場前景的這種惴惴不安正在被更積極的長期展望所取代，不過投資者應警惕波動。該公司在全球管理約860億澳元(約4,368億港元)的資產。

他補充，最近南韓等地區的感染數量上升是引發擔憂的一個原因，因為南韓一直對公共衛生形勢管理地很好。「事情非常不穩定，很難預測未來3到6個月，事情會很快發生變化。」

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