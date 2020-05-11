世界格局正轉變！日本限外國投資者入股當地企業

外國傳媒報道，日本詳細開列了一批公司，它們將受制於限制外國投資的新規定，日本希望藉以保護其表示對國家安全至關重要的行業，不受外國干預的影響。

《外匯交易及外國貿易法》要求一些外國投資者在計劃購買指定公司超過1%的股份時須提前報告，而此前的門檻是10%。這些步驟就投資於該國超過一半的上市公司增加限制，儘管對登記投資者實行一系列一籃子豁免政策，登記投資者包括大多數金融和資產管理公司。

上周五(8日)公布的清單，將各家公司分為以下3類之一：

完全免於限制的公司大約500家公司，從事核電和國防等所謂的核心產業包括超過1,500家公司的一個更廣泛的團體，它們從事諸如廣播和運輸等非核心產業，將遵循較為寬鬆的規則

該法律於上周五生效，在30天的過度期之後，將於6月7日開始全面實施。諸如豐田汽車和軟銀集團等藍籌公司，被列入核心產業之內；而諸如任天堂則列入更廣泛的「非核心」產業。

日本曾表示，該立法對於保護國家安全是必要的，並將其與美國最近的立法相提並論；而批評人士則認為，在日本試圖促進其股市發展之際，此舉將限制激進主義者的投資和外國影響力。

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