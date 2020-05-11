大摩警告：疫情很可能會結束長達30年通縮勢頭

外國傳媒報道，摩根士丹利表示，冠狀病毒危機很可能會結束長達30年的通縮勢頭，並預示着通脹壓力重新加速，並有可能會超過央行的目標。

該行首席經濟學家兼全球經濟研究負責人Chetan Ahya說：「十年來，我們終於第一次實現了貨幣和財政的協調寬鬆，這在我們看來是擺脫低增長、低通脹循環所必不可少的政策動力，寬鬆的規模也是和平時期前所未有的。」

迄今為止，主要的央行已降低利率並增加了債券購買，而各國政府已推出超過8萬億美元的刺激措施，來緩解旨在阻止病毒傳播的經濟停擺所造成的衝擊。Ahya表示，這再加上解決日益嚴重的財富不平等的可能措施，將開始推動通脹。

政府遏制新冠病毒的努力加劇了貧富階層現有的不平等。Ahya說，要解決這個問題，政策制定者將必須採取行動，而相關行動最終將重組過去數十年來，一直對價格造成下行壓力的力量：貿易規則、科技，以及全球企業巨頭。「打亂這3者還意味着搞動過去30年的主要結構性通縮力量。」

摩根士丹利此番預期與正在形成的一個共識相左，那就是即將到來的全球經濟衰退將加深通脹下降趨勢，甚至可能將某些經濟體推入類似於1990年代以來日本的通縮陷阱。從石油和銅到酒店客房以及服裝，商品價格因封鎖抑制了需求而紛紛下跌。

Ahya說，明顯的不平等，以及公開的擴張性貨幣和財政政策，使美國在此周期中最有可能面臨更高的通脹風險。「我們看到通脹將從2022年開始出現並將在本輪周期內超過央行目標的威脅，通脹的驅動力已經就位，轉變正在進行中。近期的通縮趨勢將很快讓位給通貨再膨脹，然後是通脹。」

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