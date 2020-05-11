嚴防信貸風險！傳內地整頓信託業　涉近22萬億人幣

外國傳媒報道，中國近22萬億元人民幣(下同)規模的信託業，或將迎來新一輪大考。

消息人士透露，中國銀保監會考慮大幅提高信託公司以固有資金持有一年以上信託計劃的風險資本計提要求，由原來持有信託計劃價值的10%，調整為需要100%全額扣減。其中兩名消息人士稱，新規將適用於增量業務，監管部門對存量業務將給予過度期。

據銀保監會日前公布2020年規章立法工作計劃，其中一項是《信託公司淨資本管理辦法》。消息人士稱，部分信託公司已經收到問詢意見，修訂《信託公司淨資本管理辦法》着眼於防範風險，但最終細節目前尚未確定。

作為中國「影子銀行」的重要組成之一，信託公司一直是相對弱資質主體的高成本融資的渠道之一，地方政府公司平台的房地產開發商尤為突出。在過去的幾年中，監管部門採取了一系列措施，來控制這規模快速攀升的行業。

上周，中國銀保監會還就《信託公司資金信託管理暫行辦法》徵求意見，擬進一步嚴控非標(即非標準化資產)、鼓勵主動管理。新規堅持私募定位，資金信託加強對資金信託投資非標債權資產管理，限制投資非標債權資產的比例和集中度。

普益標準研究員龍燕稱：「對信託公司而言，轉型已不再是說說而已，到該動真格的時候了。」未來融資類信託規模將會有明顯下降，非標融資業務模式難以為繼，信託業務模式面臨轉型重塑。

據中國信託業協會數據，截至2019年底，中國信託資產總規模為21.6萬億元，在風險資產比例去年加速上升，並超過商業銀行不良資產率後，信託業今年將面對5.4萬億元資產到期，加上疫情打擊，正面臨更大規模風險暴露。

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