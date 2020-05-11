中原夥會地推VR睇樓　代理可即時解答買家問題

疫情下發展商及地產代理均加強網上推廣及銷售樓盤。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司今年將投資超過1億港元作資訊科技發展，並首推VR睇樓服務，買家可線上參觀物業情況外，更可即時向代理查詢情況，服務範圍包括一、二手物業。

他透露，在疫潮之下，公司網上VR放盤於4月期間，每日錄得超過106萬次瀏覽，比較年11月急升129%。他估計，本月將有多個全新樓盤推出市場，一住宅交投量可達2,000宗水平。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，早前受疫情影響，公司開售將軍澳日出康城OCEAN MARINI時，已增加採用網上睇樓及登記，市場反應理想，網上睇樓量上升。是次中原最新推出的VR睇樓服務，該盤亦與該行合作提供VR睇樓服務，配合代理即時解答買家問題，相信可增加買家入市興趣。

他透露，旗下藍田茜發道項目第1期，提供413伙，間隔一至四房，希望短期獲批預售樓花同意書，預計第2季內開售，將會加強網上推廣費用。樓盤亦將優化網上銷售流程，培訓100名中原員工，配合項目推售。

樓價走勢方面，他指出，疫情以來樓價已跌3至4%，預期隨着疫情緩和，樓價之後有機會回升7至8%。當被問及啟德再有地皮易手，他認為，該地皮規模大，始終要根據市況及疫情等情況，亦要視乎交易細節等，才可了解價錢實況，亦不認為公司之前購入地皮價格較高。

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