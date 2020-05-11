【市後重點睇】日圓回軟　油價跌2%

2020年05月11日 16:17
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    美匯指數企99.88，離岸人民幣(CNH)處7.0927，港匯報7.7509，美元兌日圓升越107水平，歐元企1.0837，英鎊企1.2382。金價跌至1,707美元。國際油價跌2%，布油報30.28美元，紐油處24.18美元。道指期貨升114點。
    ●恒生指數全日收報24,602點，升371點或1.53%。主板成交1,036億港元。「ATM」三大科網股個別發展，騰訊升上兩年高位，收報435元，升4.02%。阿里巴巴收報198.7元，升2.74%。美團點評挫1.7%，順豐推出名為「豐食」的外賣平台，勢對美團構成威脅。https://bit.ly/2WNWBbb
    -日清食品首季績升不派息，收市挫8.5%。
    -中電宣派2020年第一期中期息0.63元。
    -異動股：克莉絲汀股價急飆3.6倍。
    ●A股快報：滬綜指收跌不足1點，外資淨買入26億人民幣。
    ●中國4月人民幣新增貸款1.7萬億，好過預期。
    ●乘聯會：4月乘用車銷量按月增36%，5月進入後疫情時代。
    ●亞洲股市：日股漲逾200點，澳股升逾1%。
    ●新股專輯：傳建業新生活以6.85元定價。
    ●「疫」市求生：日本飛機及出租車為保收入載呢啲...
    ●【全球攬炒】
    -南韓5月首10日出口急挫46%。
    -傳淡馬錫入圍維珍航空候選買家名單。
    -哥倫比亞航空公司在美申請破產保護。
    -英國零售商協會警告，援助計劃難阻大批企業破產。
    ●全球經貿戰：中國在美國直接投資創嘯後新低。
    ●調查：日本次季經濟正加劇萎縮，料負增長22%。
    ●印尼央行指印尼盾被低估，料市場企穩後仍可減息。
    ●新冠肺炎：
    -新加坡4月企業關停數目按月大增兩倍。
    -經濟衰退殺到！穆迪：小心企業隱性違約激增。
    -沙特擬削開支，提高增值稅至15%。
    ●利豐登記股東驟增，私有化存暗湧？
    ●摩根資管：亞洲科技股估值料倍增，押注騰訊台積電。
    ●高盛：六大原因睇淡，8月前美股標指或跌18%。
    ●中行「原油寶」公開網上和解協議版本。
    ●【打破傳統】日本央行任命首位女執行理事。
    ●新盤動向：
    -The Campton提供467伙，細單位佔逾七成。
    -OMA by the Sea原價加推108伙，平均呎價12,866元。
    ●二手樓市：
    -鯉景灣三房排隊睇樓，放盤不足12小時售1088萬。
    -元朗二手市交投熱鬧，約10日錄近百宗買賣。
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