滙豐環球內地推債券基金　料亞洲續減息有利債市

滙豐環球投資管理宣布，透過基金互認計劃於內地推出債券基金。該公司亞太區債券投資總監陳寶枝表示，亞洲政府透過財政及貨幣寬鬆政策推出大規模經濟刺激方案，為亞洲債券市場提供支持。相比許多全球企業，亞洲企業的基本面依然穩健，且預計違約率將保持在相對低水平。

陳認為，亞洲區的通脹保持溫和，受寬鬆政策影響，區內利率仍有進一步下調空間。另邊廂，美國將傾向加大量化寬鬆規模，而不會將利率下調至負數，預計直至明年底，美國將維持目前零利率水平，有利債券投資。

滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中指出，全球各國央行正為市場注入充裕的流動性，許多亞洲企業亦保持充足的現金流，因此能抵銷潛在的系統性違約風險。

儘管近月油價波動，梅指，內地能源板塊相對美國較小，而且「三桶油」作為國企，基本面接近「半主權債」，較少出現債務違約。

另外，發債較活躍的內地房企多為首三十、五十大龍頭，部分發債經驗超過10年以上，而且亦已完成不少債務置換，短期內償還壓力相對小。他認為，投資者在選擇房企債券時需要審慎，但認為行業出現系統性債務危機的機會率較低。

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