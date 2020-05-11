只有更衰！渣打降香港今年GDP預測　最悲恐縮9.2%

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，在基礎情景下，該行將香港今年本地生產總值(GDP)增長預測，由原先的負4.8%，進一步調低至負7.2%，主要由於第一季的經濟收縮情況較預期的更嚴峻，第二季的經濟表現亦很可能進一步惡化，至下半年才會緩步復甦。若然在最悲觀的情景下，該行預料香港今年GDP將萎縮9.2%。

他指，雖然中國內地於第二季重啟經濟的進度至今良好，但其他許多國家於4月才大規模實行封鎖措施防疫，外圍宏觀環境滿布陰霾，全球經濟衰退風險劇增。

該行預料，香港仍會維持若干減少社交的措施一段時間，失業率將繼續上升，加上9月立法會選舉前的社會緊張氣氛，都會影響香港的經濟表現，只能逐步呈U形反彈。

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